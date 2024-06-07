В Одессе на детей упал фонтан, один мальчик погиб: в полиции озвучили подробности

Полиция расследует обстоятельства смерти ребенка

В Одессе на 7-й станции Большого Фонтана умер ребенок. Он залез в фонтан, а на него сверху упала чаша этого фонтана. Один ребенок скончался на месте, а его друг получил травмы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, а также подтвердили в Нацполиции Одесской области. На месте работают правоохранители, медики и спасатели.

По предварительным данным, двое подростков 13 лет играли в неработающем фонтане. Они забрались на его верхнюю бетонную конструкцию, которая не выдержала и упала. Один мальчик получил тяжкие телесные повреждения и умер на месте, а второй с травмой пальца руки доставлен в больницу.

Почему конструкция упала на ребенка — неизвестно, скорее всего она была плохо закреплена. Были ли на месте происшествия родители тоже пока неизвестно. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, а тело погибшего отправят на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы точно определить причину смерти. Только после этого правоохранители смогут дать квалификацию событию.

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