Столы летели в разные стороны: возле киевского кафе произошла массовая драка (видео)

Мужчин пытались разнять, но безуспешно

Поздним вечером в понедельник, 29 апреля, в Шевченковском районе Киева возле кафе "Белый налив" произошла массовая драка при участии десятка молодых людей. Парни толкали друг друга, а затем начали жестоко драться.

Один из посетителей оказался на асфалте и его избивали ногами. Видео потасовки опубликовали очевидцы в Телеграм-канале "Труха Киев".

Так, возле входа в популярное заведение "Белый налив", которое расположено на столичном Крещатике, произошел конфликт между несколькими компаниями посетителей.

В какой-то момент молодые парни начали толкаться, а перебранка превратилась в массовую драку. В результате произошедшего один из мужчин упал на асфальт и его продолжили жестоко избивать.

В видео присутствует ненормативная лексика и сцены насилия. Строго 18+.

Испуганные посетителеи пытались вразумить дерущихся и растащить их, однако у них ничего не получилось.

Что послужило началом конфликта и вызывали ли на место происшествия полицию — неизвестно.

Драка произошла перед заведением "Белый налив" на Крещатике

Стоит отметить, что в социальной сети бурно отреагировали на массовую драку — люди оставляли сотни гневных комментариев. Киевляне звали к "Белому наливу" ТЦК и возмущались тому, что все посетители разговаривают "на руснявам":

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в сети появилось шокирующее видео убийства подростка на фуникулере в Киеве. Данные кадры ранее нигде не публиковалось.