Драка из-за просроченной курицы: в супермаркете Днепра произошла потасовка между покупательницами и полицией (видео)

Конфликт произошел на глазах многочисленных покупателей

В одном из супермаркетов Днепра покупательницы устроили драку с полицейскими, из-за чего одной из них разбили голову.

Как сообщают местные телеграм-каналы, конфликт произошел в магазине АТБ на Мануйловском проспекте, две покупательницы пожаловались сотрудникам, что те продают просроченную курицу, после чего начался конфликт.

Сотрудники магазина вызвали на подмогу полицейских, однако конфликт на этом не закончился. После этого правоохранители решили задержать женщин, в ходе чего одна из них получила травму вследствие удара головой об пол.

На место были вызваны медики. О состоянии пострадавшей не сообщается, однако на кадрах видно, что на полу магазина образовалась большая лужа крови.

Осторожно, на записях ниже присутствуют сцены насилия и нецензурная лексика.

На других видео с места происшествия заметно, что у некоторых из посетителей полицейские в грубой форме забирали телефоны.

upd: Позже свою версию произошедшего обнародовали и в пресс-службе патрульной полиции Днепра.

Как сообщалось ранее, в Одесской области накануне мужчина попытался одолжить у знакомой денег, но получил отказ. После этого он взял топор и пилу и в жестокой форме расправился с ее собакой и пятью щенками.