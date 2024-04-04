Убийство украинки в Германии раскрыли спустя три года: что произошло с известным косметологом

Женщине было 50 лет

Полиция Германии спустя три года раскрыла убийство косметолога из Украины Оксаны Ромберг в Берлине. В ходе расследования правоохранители проверили ДНК почти 100 человек.

Оксана родилась в Киеве, но переехала жить в Германию. Там она стала известным косметологом. В 2011 году она открыла собственный салон красоты, в котором работала с известными немецкими звездами. 1 апреля 2021 года женщину нашли мертвом в ее квартире на западе Берлине. На момент смерти ей было 50 лет. Об этом сообщает Bild.

Полиция задержала 53-летнего мужчину по подозрению в этом убийстве. Как оказалось, он не только забил женщину до смерти, но еще и надругался над ней с помощью камней. На одном из них, как раз, обнаружили ДНК преступника.

Отмечается, что полиция составила список всех знакомых Ромберг и постепенно вызывала их на тест ДНК. Мужчина, который является подозреваемым, был в списке 91-м. До этого он не состоял на учете.

В материале указано, что мужчина помогал Оксане Робмерг по квартире. Убийство он совершил с целью ограбления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 7 марта в Германии было найдено бездыханное тело 27-летней украинки на берегу Рейна в Хоккенхайме. Было установлено, что смерть девушки была насильственной. Ее 5-недельная дочь Мия и 51-летняя мама Марина Стеценко пропали. Однако уже спустя неделю малышку удалось отыскать. Мать девушки вскоре также нашли мертвой.