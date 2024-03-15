Убийство украинки в Германии: арестованы подозреваемые, появились новые детали

Также нашли ребенка женщины

На западе Германии в небольшом городке Хоккенхайм произошло резонансное убийство 27-летней украинки. Ее тело было найдено 7 марта. 13 марта следователи сообщили о том, что задержали двух подозреваемых.

Об этом сообщает Schwetzinger Zeitung. Так, уже арестованы два человека, которых подозревают в причастности к смерти украинки.

Речь идет о 43-м и 44-летнем мужчинах. Они были доставлены в суд 14 марта, а затем — в исправительные учреждения.

Также следователи нашли ребенка украинки — пятинедельную девочку. Малыша в качестве меры предосторожности доставили в больницу. Анализ ДНК подтвердил, что младенец на самом деле является дочерью погибшей женщины.

После обследования в больнице девочку передали на попечение управления по делам молодежи. Мать убитой украинки — 51-летнюю Марину Стеценко пока так и не нашли.

Ранее "Телеграф" писал, что по состоянию на 13 марта в полиции сообщили, что получили около 50 обращений, однако ни одной зацепки о личности убийцы найдено не было. Также остается неясной судьба ребенка погибшей и ее матери.

Стоит отметить, что Хоккенхайм это городок на западе Германии, где проживает чуть больше 20 тысяч человек.

Также мы сообщали, что в селе Вежбинек Великопольского воеводства в Польше в одном из домов обнаружили мертвым трехлетнего мальчика из Украины. Родители ребенка известили о трагедии правоохранителей утром в понедельник, 11 марта.