В Польше убили украинца и устроили поджог: что известно и при чем здесь фермеры

Полиция задержала трех человек – двух мужчин и женщину

В Польше, где на днях произошел пожар на большой ферме в селе Рокичине Поморского воеводства, нашли тело мужчины. Им оказался украинец. По информации следствия, его могли убить.

Об этом пишет издание wp.pl. Там отмечается, что 12 мая 2024 года в 5:10 утра на горящее хозяйственное здание в Рокичинах была направлена ​​волонтерская пожарная команда. После тушения пожара обнаружено тело погибшего, вероятно, работника фермерского хозяйства.

Позже полиция заявила, что в Рокичинах произошло убийство. Их выводы свидетельствуют, что 48-летний мужчина был убит, а подозреваемые намеренно подожгли ферму, чтобы скрыть следы преступления.

Полиция задержала троих человек – двух мужчин, 37 и 34 лет, а также 35-летнюю женщину. Собранные доказательства и проведённые мероприятия позволили предъявить мужчинам обвинения в убийстве с особой жестокостью гражданина Украины. Женщина обвиняется в неоказании помощи лицу, жизни или здоровью которого угрожала опасность, а также в сокрытии следов преступления.

Один из подозреваемых признался в содеянном, а другой – нет. Для обоих прокуратура подала в районный суд представление о временном аресте на три месяца. Следующее дело в отношении подозреваемой женщины суд должен рассматривать сегодня.

Следователи не разглашают больше о подозреваемых и в чем именно жестокость по этому делу. Однако более подробную информацию предоставляет сайт ibytow.pl, из которого видно, что арестованные – владельцы фермы, супружеская пара и их работник. Погибший – еще один сотрудник, украинец.

По неофициальной информации, тело могли расчленить с помощью топора. Как стало известно, семья польских фермеров была богатой. Они имели хозяйство в несколько сотен гектаров, разводили крупный рогатый скот и продавали мясопродукты.

"Их дом напоминает небольшой дворец. У них двое детей, среди них мальчик полгода. Дочь школьного возраста", – говорится в сообщении.

Украинец работал на этой ферме как минимум несколько месяцев. Следователи пока выясняют, получал ли он деньги или только питание и проживание. Известно, что у него не было трудового договора.

Ранее "Телеграф" писал, что в Польше убили женщину из Тернопольщины. Полицейские установили личность подозреваемого, это 48-летний мужчина. Он нанес женщине двадцать ударов острым предметом. Его задержали спустя три часа после убийства.