Под Киевом мужчина убил собственного сына и отрезал ему голову кухонным ножом (фото)

Вывез тело в лесополосу

Суд признал виновным жителя Киевщины в убийстве собственного сына. Он приговорен к 11 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура. До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

Следствие выяснило, что в поселке Белогородка в ночь с 24 на 25 сентября 2023 года в частном доме между отцом и сыном, которые имели длительные неприязненные отношения, возник конфликт во время распития алкогольных напитков. Во время ссоры отец несколько раз ударил сына руками по голове, после чего тот перестал проявлять признаки жизни.

Чтобы скрыть доказательства преступления, мужчина решил расчленить тело потерпевшего с помощью кухонного ножа.

Орудие расчленения

Убийца отрубил голову от туловища. После чего отвез труп в лесополосу, а голову спрятал в зарослях возле ЖК.

Тело убитого обнаружили в лесозмузе

"В дальнейшем, на собственном автомобиле переместил туловище убитого в лесопосадку на территории Белогородской территориальной громады. Главу сына он спрятал в кустарниках неподалеку от жилого комплекса в с. Софиевская Борщаговка", — отмечают в прокуратуре.

Отсеченную голову нашли в Софиевской Борщаговке

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве произошла трагедия на Троещине. Женщина выпрыгнула из окна и упала на мужчину, который стоял под подъездом, в результате чего тот умер.