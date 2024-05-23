Авто аж перевернулось на крышу: в Киеве произошло серьезное ДТП (видео)

Обстоятельства инцидента выясняются

В четверг, 23 мая, в Киеве произошла серьезная авария на перекрестке улиц Антоновича и Деловой. Движение транспорта затруднено.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева. Информация о состоянии водителя пока неизвестна.

В сети отображаются видео с места происшествия. На записях видно, что один из автомобилей перевернулся, лежит прямо на крыше.

На месте происшествия работают правоохранители и медицинские службы. Подробности инцидента выясняются.

Полиция призывает водителей учесть информацию о ДТП при планировании своего маршрута и времени.

Напоминаем, недавно в Киеве пьяный молодой человек совершил головокружительное ДТП, разбив все вокруг.

Виновником аварии является 19-летний водитель Opel Vectra. Нарушитель был очень пьян — "Драгер" показал 1,41 промилле. Это более чем в 7 раз больше нормы.

Во время движения по дороге он так вилял рулем, что разбил свой автомобиль, а также припаркованные Renault и Jeep. После этого он окончательно потерял контроль над автомобилем, поэтому выехал за пределы дороги и врезался в дерево. В результате столкновения его 18-летний пассажир получил тяжелые травмы. Пострадавший в больнице

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве легковушка влетела в бетонный столб и повалила его. Удар был настолько сильным, что электроопора упала, а водителя зажало в салоне.