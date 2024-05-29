Убегали от полиции на скорости 150 км/ч: в Польше произошла трагедия с двумя подростками из Украины (фото)

Водитель умер на месте, а его пассажир — в больнице

В Польше в ДТП погибли 16-летний подросток из Украины и его 17-летний пассажир. Парень за рулем устроил побег от полиции, проехав 40 километров на скорости около 150 км/ч и в конце концов влетел в дерево.

Как сообщает агентство РАР, трагедия произошла в ночь с 28 на 29 мая на главной Гданьской магистрали – проспекте Победы. Полицейские дали сигнал остановиться автомобилю Audi A4 в городе Вейгерово, однако водитель его проигнорировал.

Полицейские со световыми и звуковыми сигналами начали преследовать Audi A4, и подросток в ходе погони врезался в дерево. Водитель погиб на месте, а его пассажир получил тяжелые травмы. Спасти 17-летнего парня не удалось, он умер в больнице, добавили в Trojmiasto. Погибшие – граждане Украины.

"Водитель на большой скорости убегал по улицам Гдыни, Сопота и Гданьска, затем потерял контроль над управлением, врезался в дерево, в результате чего авто перевернулось", – рассказала представитель полиции Гданьска Карина Каминская.

По словам полицейских, водитель ехал на скорости около 150-160 км/ч, при том что в Польше максимально допустимая скорость движения автомобиля в городе – 50 км/ч. 40-километров, разделяющих Вейгерово и Гданьск подросток преодолел за 20 минут. При этом он пересекал перекресток на красный свет и создавал опасность на дороге.

Маршрут, которым несовершеннолетние украинцы убегали от полиции

"Водитель Audi пытался столкнуть полицейских с дороги, резко сменив полосу движения, тем самым заставив их резко затормозить. Погоня закончилась в Гданьске, где водитель Audi, вероятно, желая избежать столкновения с другим водителем, не справился с управлением, его занесло и он врезался в дерево, после чего его автомобиль опрокинулся", – рассказали в полиции.

Обстоятельства трагедии расследует полиция. Вероятной причиной, по предварительным данным, может быть отсутствие у подростка водительских прав.

Как сообщал "Телеграф", 3 мая в Варшаве произошло дорожно-транспортное происшествие с автомобилем BMW. В результате погибли два гражданина Украины и гражданин Беларуси.