Укр

В Одессе 20-летнюю полицейскую волной смыло в море, ее тело до сих пор ищут: момент трагедии попал на видео

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Андрей Мулько Андрей Мулько
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Поиски тела девушки
Поиски тела девушки. Фото Колаж "Телеграфа"

Девушка хотела сделать фото на память

В воскресенье, 2 июня, в Одессе погибла 20-летняя полицейская из Ровно, приехавшая на отдых. Трагедия произошла вечером в Аркадии.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области. По данным правоохранителей, девушка фотографировалась на пирсе в память о пребывании в Одессе. В это время волна сбила ее с ног, а следующая — смыла девушку в море.

В полиции подчеркнули, что девушка находилась вне службы. Сейчас продолжаются поиски тела девушки с привлечением водолазов ГСЧС. В Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "пропала без вести".

Как сообщает "Ровно Главное", лейтенант полиции вместе с коллегами приехала на отдых в Одессу 1 июня. Около 21:00 компания отправилась на плиты у берега, где девушку волной сбило с ног. Она упала и ударилась головой, а затем волна смыла ее в море.

В свою очередь пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области сообщила, что водолазы ищут в акватории Черного моря утопленницу. Там также призвали граждан воздержаться от посещения пляжей.

"Спасатели не рекомендуют посещать пляжи, ведь пока в нашем регионе нет официально определенных мест для купания! Но если вы все же решили испытать судьбу, то настойчиво просим вас соблюдать правила безопасности, чтобы уберечь самое ценное — свою жизнь", — отметили в управлении.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Оболонском районе Киева произошла трагедия — в озере Вербное утонул 14-летний мальчик. Подросток пришел на водоем с друзьями и в какой-то момент исчез под водой.

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#Одесса #Море #Полицейская