Искали более 4 суток и нашли убитой: на Полтавщине пенсионер жестко расправился с 12-летней девочкой

Преступнику грозит пожизненное заключение

В Полтавской области полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве 12-летней Дарьи Волошиной. Она пропала в Полтаве вечером 26 мая.

Об этом сообщает полиция Полтавской области. Уточняется, что в совершении преступления подозревается 57-летний полтавчанин с уголовным прошлым.

Правоохранители задержали мужчину и сообщили ему о подозрении в совершении действий сексуального характера и умышленном убийстве малолетней.

Дарья Волошина

"Фигурант пытался уничтожить следы циничного преступления, чтобы избежать ответственности. Он на собственном автомобиле вывез ребенка за пределы областного центра, убил и спрятал тело в лесополосе. Однако оперативникам и следователям совместно с полиграфологом удалось доказать его причастности к исчезновению Дарии", — говорит начальник Главного управления полиции Полтавской области Евгений Рогачев.

Правоохранители проводят комплекс необходимых следственных действий и судебных экспертиз, необходимых для установления всех обстоятельств преступление.

Отметим, что сообщение об исчезновении 12-летней Дарии поступило в полицию в ночь с 26 на 27 мая. Поисковая операция длилась более четырех суток. Более двухсот правоохранителей круглосуточно работали над проверкой различных версий и опросом граждан, а также проводили обследование заброшенных помещений, подвалов, недостроек и объектов на территории города.

За совершенное преступление 57-летнему мужчине может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее "Телеграф" писал, что резонансное дело школьницы из Одесщины, которая убила подругу и пыталась сжечь тело, получило продолжение.