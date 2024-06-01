Искали более 4 суток и нашли убитой: на Полтавщине пенсионер жестко расправился с 12-летней девочкой
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 2314
Преступнику грозит пожизненное заключение
В Полтавской области полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве 12-летней Дарьи Волошиной. Она пропала в Полтаве вечером 26 мая.
Об этом сообщает полиция Полтавской области. Уточняется, что в совершении преступления подозревается 57-летний полтавчанин с уголовным прошлым.
Правоохранители задержали мужчину и сообщили ему о подозрении в совершении действий сексуального характера и умышленном убийстве малолетней.
"Фигурант пытался уничтожить следы циничного преступления, чтобы избежать ответственности. Он на собственном автомобиле вывез ребенка за пределы областного центра, убил и спрятал тело в лесополосе. Однако оперативникам и следователям совместно с полиграфологом удалось доказать его причастности к исчезновению Дарии", — говорит начальник Главного управления полиции Полтавской области Евгений Рогачев.
Правоохранители проводят комплекс необходимых следственных действий и судебных экспертиз, необходимых для установления всех обстоятельств преступление.
Отметим, что сообщение об исчезновении 12-летней Дарии поступило в полицию в ночь с 26 на 27 мая. Поисковая операция длилась более четырех суток. Более двухсот правоохранителей круглосуточно работали над проверкой различных версий и опросом граждан, а также проводили обследование заброшенных помещений, подвалов, недостроек и объектов на территории города.
За совершенное преступление 57-летнему мужчине может грозить пожизненное лишение свободы.
Ранее "Телеграф" писал, что резонансное дело школьницы из Одесщины, которая убила подругу и пыталась сжечь тело, получило продолжение.