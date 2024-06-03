В Одесі 20-річну поліцейську хвилею змило в море, її тіло досі шукають: момент трагедії попав на відео

Дівчина хотіла зробити фото на пам'ять

У неділю, 2 червня, в Одесі загинула 20-річна поліцейська з Рівного, яка приїхала на відпочинок. Трагедія сталася ввечері в Аркадії.

Про це повідомила пресслужба поліції Одеської області. За даними правоохоронців, дівчина фотографувалась на пірсі на згадку про перебування в Одесі. У цей час хвиля збила її з ніг, а наступна – змила дівчину в море.

У поліції підкреслили, що дівчина перебувала поза службою. Наразі продовжуються пошуки тіла дівчини із залученням водолазів ДСНС. До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "зникла безвісти".

Як повідомляє "Рівне Головне", лейтенант поліції разом із колегами приїхала на відпочинок до Одеси 1 червня. Близько 21:00 годині компанія вирушила на плити біля берега, де дівчину хвилею збило з ніг. Вона впала та вдарилася головою, а після цього хвиля змила її в море.

Своєю чергою пресслужба Головного управління ДСНС України в Одеській області повідомила, що водолази шукають в акваторії Чорного моря потопельницю. Там також закликали громадян утриматися від відвідування пляжів.

"Рятувальники не рекомендують відвідувати пляжі, адже поки в нашому регіоні немає офіційно визначених місць для купання! Але якщо ви все ж таки вирішили випробувати долю, то наполегливо просимо вас дотримуватись правил безпеки, щоб вберегти те, що найцінніше — своє життя", — зазначили в управлінні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Оболонському районі Києва сталася трагедія — в озері Вербне потонув 14-річний хлопчик. Підліток прийшов до водойми з друзями та в якийсь момент зник під водою.