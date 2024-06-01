Умер на высоте 26 этажа и оказался заперт в кабине крана: в Киеве на стройке произошла трагедия (фото)

На место вызвали спасателей

В Голосеевском районе Киева на строительной площадке произошло ЧП — в кабине строительного крана внезапно скончался машинист. Его труп обнаружили коллеги, однако опустить бездыханное тело с огромной высоты на землю было просто невозможно.

На место происшествия незамедлительно вызвали спасателей КАРС. О подробностях жуткого инцидента рассказали в пресс-службе Киевской службы спасения.

Так, на территории строительной площадки, расположенной на проспекте Академика Глушкова в Голосеевском районе Киева, произошла трагедия — в кабине высотного крана скончался 25-летний машинист.

Машинисту было всего 25 лет

Как оказалось, мужчина перестал выходить на связь с коллегами и они забили тревогу. Поднявшись на высоту 26-го этажа строители обнаружили в кабине крана бездыханное тело машиниста.

Спустить труп на землю не представлялось возможным из-за экстремальной высоты и на место вызвали спасателей.

Высота крана - 99 метров

Спасатели прибыли на место

Спасатели КАРС при помощи спецоборудования и спецснаряжения спустили тело 25-летнего машиниста карана на землю. Для этого пришлось работать на высоте 99-ти метров.

Сначала трое спасателей достали труп из кабины строительного крана. Затем для спуска тела к нижней монтажной секции подвезли эвакуационный ковш и именно в нем спустили тело погибшего на землю.

Машиниста спустили с высоты 99 метров

Умершему было всего 25 лет

На месте работали полицейские

На место также вызвали правоохранителей, которые задокументировали факт произошедшего. Причины и обстоятельства трагедии предстоит установить следствию.

Трагедия произошла на проспекте А. Глушкова

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