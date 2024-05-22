Отпустят? Всплыла новая информация о неадеквате из Днепра, который бил женщин на улице

Появилась новая информация о мужчине, который избивал женщин в Днепре

В Днепре 21 мая задержали бездомного, который избивал женщин на улице. Как оказалось, мужчина уже совершал нападения на людей в других регионах страны

Как сообщает telegram-канал Днепр Оперативный, злоумышленника зовут Дмитрий. Он уже является фигурантом ряда уголовных дел в других украинских областях и может иметь психические расстройства.

В частности одна из жертв агрессора рассказала, что тот напал на нее, когда она пребывала в одном из хостелов в Киеве. По ее словам, предыстории там никакой не было, а мужчина просто утром посмотрел на нее, после чего ударил.

"Я закричала от шока и боли, он скрылся. Меня увезли в скорую. Далее как в страшном сне, удар плохо заживал, потребовалась нейрохирургическая операция, так как было три перелома верхней и нижней орбиты и разбита медиальная кость. Возобновилось все тоже не хорошо, поэтому планирую еще одну операцию. Конечно, я написала заявление и предоставила медицинские документы. Дело до сих пор на рассмотрении, а этот мужчина продолжает избивать женщин прямо на улице", — рассказала пострадавшая.

Известно, что у бездомного есть родители, однако лечением расстройств никто не опекается. Тем временем, авторы канала отмечают, что Дмитрий совершил нападение по меньшей мере на десятерых женщин и каждый раз полиция его отпускает из-за состояния здоровья.

Также в СМИ появилась информация о том, что мужчину зовут Гамбарян Дмитрий Каренович и у него есть диагноз "шизофрения".

Отмечается, что он даже был героем социального эксперимента, который тоже закончился избиением женщины.

После нападения 21 мая злоумышленника быстро задержали патрульные Владислав Мошенец, Тимур Андрейченко и Владимир Шевкун.

Ранее "Телеграф" писал, что в субботу, 18 мая, на Днепропетровщине, в городе Синельниково, мужчина напал на работника ТЦК, когда тот исполнял служебные обязанности. Мужчина ранил сержанта ножом.