Несовершеннолетняя без прав насмерть сбила ребенка на Закарпатье: детали инцидента

Полицейские поместили авто на спецплощадку

На Закарпатье в селе Русская Мокрая Тячевского района в ДТП погибла девочка-подросток. На нее совершил наезд Volkswagen, за рулем которого находилась 17-летняя водитель.

Трагическое событие произошло 25 мая около 11:00. Правоохранители выяснили, что ДТП вызвала несовершеннолетняя местная жительница.

Несовершеннолетняя девушка, которая управляла автомобилем, не учла дорожную обстановку и совершила наезд на ребенка, внезапно выбежавшего из домохозяйства на проезжую часть дороги. К сожалению, от полученных травм девочка скончалась. Водитель прошла тест для проверки содержания алкоголя в крови.

Результаты показали, что она к моменту аварии была трезвой. Однако у девушки не было прав на управление транспортным средством.

Обратите внимание! Согласно законодательству Украины, получить права на управление легковушками можно только с 18 лет.

Полицейские поместили авто на спецплощадку. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшей, следователи открыли уголовное производство.

Ранее "Телеграф" писал, что на трассе Киев-Чернигов произошло серьезное ДТП. Причиной столкновения стала водка.