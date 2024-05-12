Под Киевом образовалась большая пробка из-за ДТП с пострадавшими (фото, видео)

Движение в столицу осуществляется только по одной полосе

В воскресенье, 12 мая 2024 года, под Киевом произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с пострадавшими, из-за которого образовалась большая пробка. Автомобили столкнулись на 67 километре автодороги М-06 Киев – Чоп, известной также как Житомирская трасса, вблизи села Небелица Киевской области.

В аварии есть пострадавшие. Об этом Патрульная полиция Киевской области сообщила в Facebook.

"На 67 км автодороги М-06 Киев – Чоп, возле с. Небелица Киевской области, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Движение транспорта в направлении города Киева осуществляется по одной полосе… Водители, планируйте маршрут своей поездки с учетом этой информации", — говорится в сообщении.

Из-за аварии образовалась большая пробка в направлении столицы

ДТП произошло вблизи села Небелица

Полиция сообщает, что все службы работают, а патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения на месте ДТП. Что касается пострадавших, то их количество и состояние неизвестны.

В Telegram-каналах сообщают, что под Киевом столкнулись четыре автомобиля. Из-за аварии образовалась длинная пробка, видео которой уже разлетелось по пабликам.

Видео пробки в направлении столицы

Ранее "Телеграф" сообщал об аварии в Киеве с пострадавшими. Она произошла утром 7 мая в Днепровском районе столицы. Столкнулись маршрутное такси и грузовая машина. Травмы получили водитель маршрутки и несколько пассажиров общественного транспорта.