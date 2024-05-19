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Второй раз за день: россияне ударили по Харьковщине из РСЗО, много жертв среди гражданских (фото)

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Россияне обстреляли Купянский район Новость обновлена 19 мая 2024, 16:26
Россияне обстреляли Купянский район. Фото Открытые источники

Все погибшие были пожилыми мирными жителями

Россияне продолжают терроризировать Харьковщину. Почти одновременно с кровавым обстрелом пригорода Харькова оккупанты нанесли аналогичный удар по Купянскому району.

Об этом сообщают местные власти. По их данным, утром 19 мая российские террористы нанесли удар по селам Новоосиновое и Ковшаровка, что в Купянском районе. К сожалению, как и в случае с Черкасской Лозовой, есть много погибших. Уже известно о 5 убитых мирных жителях. Еще 9 человек получили ранения.

"Умерли мужчины 64, 65 и 58 лет, а также две женщины 56 и 72 лет. Ранены пять мужчин и четыре женщины. Им оказывается медицинская помощь", — уточнил глава ОВА Синегубов.

По данным властей, оккупанты обстреляли село из РСЗО "Ураган".

В сети публикуют жуткие кадры с места событий.

При это РФ и дальше продолжает совершать свои военные преступления. Час назад (в 15:00) оккупанты сбросили авиабомбы на Харьков. Они упали в землю около футбольного поля в Шевченсковском районе города. Сообщений о раненых пока не поступало, однако одна женщина в результате удара получила острую реакцию на стресс.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский отреагировал на жестокий обстрел Харьковщины.

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#Харьков #Обстрел #Погибшие