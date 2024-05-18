Украинец вонзил петарду и взорвал бывшую жену в Чехии: подробности дела

Угрожал такой расправой несколько раз

Украинец, в Чехии взорвавший петарду в гениталиях бывшей жены, может получить более суровое наказание. В начале рассмотрения дела речь шла о заключении на срок до 10 лет.

Теперь же ему грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом пишет Bild.

"В чешском городе Пльзень начался процесс над 36-летним гражданином Украины Александром С., обвиняемым в покушении на убийство своей бывшей жены. Теперь ему грозит до 20 лет заключения", — пишет издание.

Также журналисты приводят новые подробности дела, отмечая, что благодаря быстрому вмешательству медиков и проведенной операции женщина выжила, однако получила тяжелые травмы.

Так, во время первого заседания стало известно, что все началось с того, что жена украинца, гражданка Молдовы, решила расстаться с ним и жить отдельно. После этого женщина встретилась с Александром, чтобы унести важные документы.

Мужчина уговорил ее к интимной близости и в процессе попросил жену отказаться от развода и вернуться к нему, однако женщина ответила отказом. После этого Александр применил к ней силу.

"Он закрыл рот своей жены тканью и заклеил его скотчем. Затем он связал ей руки за спиной. Он вставил петарду в ее гениталий и зажег ее", — цитирует чешская газета Meiden прокурора Мартина Рикла.

Пострадавшая говорила, что мужчина пугал ее петардой и раньше, однако никогда дело не доходило до взрыва.

"Я думала, что сейчас будет то же самое. Но он достал зажигалку, поджег петарду и взорвал ее", — рассказала женщина.

После взрыва вместо того, чтобы немедленно обратиться за помощью, Александр отвез жену в больницу в Пльзень, расположенную почти в 40 километрах, и соврал врачам, что она получила травмы, ударившись животом. Впрочем, медики не поверили ему и сразу вызвали полицию.

Судебный процесс сейчас идет.

Ранее "Телеграф" писал, что в Броварском районе Киевской области произошел трагический инцидент — местный житель привел в действие боевую гранату после ссоры с женой. В результате взрыва мужчина получил страшные травмы и скончался на месте происшествия.