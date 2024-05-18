Українець встромив петарду та підірвав колишню дружину у Чехії: подробиці справи

Погрожував такою розправою декілька разів

Українець, який у Чехії підірвав петарду у геніталіях колишньої дружини, може отримати більш суворе покарання. На початку розгляду справи йшлося про увʼязнення строком до 10 років.

Наразі ж йому загрожує до 20 років позбавлення волі. Про це пише Bild.

"У чеському місті Пльзень розпочався процес над 36-річним громадянином України Олександром С., якого звинувачують у замаху на вбивство своєї колишньої дружини. Тепер йому загрожує до 20 років ув'язнення", — пише видання.

Також журналісти наводять нові подробиці справи, зазначаючи, що завдяки швидкому втручанню медиків та проведеної операції жінка вижила, проте отримала тяжкі травми.

Так під час першого засідання стало відомо, що все почалося з того, що дружина українця, громадянка Молдови, вирішила розлучитися з ним і жити окремо. Після цього жінка зустрілася з Олександром, щоб забрати важливі документи.

Чоловік вмовив її до інтимної близькості та у процесі він попросив дружину відмовитися від розлучення та повернутися до нього, проте жінка відповіла відмовою. Після цього Олександр застосував до неї силу.

"Він закрив рот своєї дружини тканиною та заклеїв його скотчем. Потім він зв'язав їй руки за спиною. Він вставив петарду в її геніталій і запалив її", — цитує чеська газета Meiden прокурора Мартіна Рикла.

Постраждала казала, що чоловік лякав її петардою і раніше, проте ніколи справа не доходила до вибуху.

"Я думала, що зараз буде те саме. Але він дістав запальничку, підпалив петарду та підірвав її", — розповіла жінка.

Після вибуху замість того, щоб негайно звернутися за допомогою, Олександр відвіз дружину до лікарні в Пльзень, розташовану майже за 40 кілометрів, і збрехав лікарям, що вона отримала травми, вдарившись животом. Втім, медики не повірили йому і одразу викликали поліцію.

Судовий процес зараз триває.

Раніше "Телеграф" писав, що у Броварському районі Київської області стався трагічний інцидент – місцевий житель привів у дію бойову гранату після сварки з дружиною. Внаслідок вибуху чоловік отримав страшні травми та помер на місці події.