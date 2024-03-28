На Буковине многодетный отец насиловал сразу троих своих детей: что ему грозит

Досудебное расследование продлено до 30 апреля 2024 года

На Буковине отец шестерых несовершеннолетних детей совершал в отношении их действия сексуального характера. В настоящее время он находится под стражей.

Об этом говорится в Реестре судебных решений. Отмечается, что мужчина состоит в браке с 2009 года. К началу текущего года у него родилось шесть детей — три мальчика и три девочки.

Следствием было установлено, что в декабре 2022 года подозреваемый изнасиловал свою 11-летнюю дочь. После этого он предложил сексуальный контакт своему 9-летнему сыну и 6-летней дочери. Однако те испугавшись скрылись. Позже, когда горе-отец остался наедине с этими двумя детьми, он все же совершил ранее задуманное.

В отношении мужчины применена мера пресечения — содержание под стражей. Досудебное расследование продлено до 30 апреля 2024 года. Ему грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Закарпатье врач Иршавской больницы на рабочем месте насиловал своих пациентов. Перед этим он давал им препараты, вызвавшие потерю сознания.