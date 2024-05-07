Очередной скандал в Одессе: иностранный военный якобы побил гражданского (видео)

Все произошло из-за чуть не сбитой собаки автомобилем

Во вторник, 7 мая, в Одессе произошел якобы конфликт с участием иностранного военного. Местные жители утверждают, что английский боец напал на гражданского.

Об этом пишут местные паблики. Они же публикуют видео драки прямо на проезжей части.

Отмечается, что сначала якобы английский военный чуть не сбил собаку на автомобиле на дороге. За животное вступился гражданский мужчина, ударивший машину ногой, что не понравилось водителю. После чего мужчина в военной форме напал якобы уже на второго человека с огнестрельным оружием. По словам очевидцев, из пистолета военного выпал магазин с патронами, поэтому вооруженный конфликт перешел в драку.

В сети пишут, что инцидент произошел в Одессе по улице Махачкалинская.

Улица Махачкалинская на карте

Пока официальной информации об инциденте от правоохранительных органов нет.

Ранее "Телеграф" писал, что в полиции сделали первое заявление о конфликте со стрельбой между ромами и ТЦК в Закарпатье.