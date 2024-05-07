Не понравилось, что собака лает: в Киеве мужчина убил соседскую овчарку

Злоумышленнику грозит до 3 лет тюрьмы

В Киеве 51-летний мужчина застрелил соседского пса. Ему сообщено о подозрении в жестоком обращении с животным, что привело к его гибели.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Событие произошло в апреле 2024 года в Подольском районе столицы.

"При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 51-летнему жителю столицы в жестоком обращении с животным, что привело к его гибели (ч. 1 ст. 299 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Мужчина находясь в частном доме в обеденное время, трижды выстрелил в соседскую собаку породы бельгийская овчарка. Животное погибло.

"Пса по кличке "Чип" привезли из зоны АТО в 2016 году, он много лет охранял дом своей семьи", — рассказывают в пресс-службе.

Собака Чип была застрелена в апреле этого года

По словам владельцев овчарки, соседу не нравилось, что собака постоянно на него лает.

Бельгийская овчарка

Сейчас продолжается досудебное расследование, которые проводит Подольское управление полиции. Фигуранту грозит до 3 лет лишения свободы.

Злоумышленник трижды выстрелил в пса

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве мужчина выбросил на улицу около 30 кошек, которые долгое время жили в его квартире и бесконтрольно размножались. Местные боятся своего соседа и считают его психически неуравновешенным.