Пьяный изнасиловал собственную дочь: в Тернопольской области наказали горе-отца
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 600
Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование несовершеннолетнего лица)
В Тернопольской области осудили местного жителя. Его признали виновным в изнасиловании своей несовершеннолетней дочери.
Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской областной прокуратуры.
Согласно материалам дела, в июле прошлого года нетрезвый мужчина, будучи дома, использовал свое преимущество в физической силе и изнасиловал свою несовершеннолетнюю дочь.
На следующий день девочка рассказала о преступлении старшей сестре. Она обратилась с заявлением в милицию.
Благодаря слаженной работе группы прокуроров одной из окружных и Тернопольской областной прокуратур, вина мужчины была доказана в суде. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование несовершеннолетнего лица).
После задержания подозреваемого заключили под стражу, где он будет находиться до вступления приговора в законную силу.
Ранее Телеграф писал, что Луганская областная прокуратура отстояла в Верховном Суде справедливое наказание для эксдепутата Северодонецкого горсовета, который в течение нескольких лет развращал и насиловал малолетних девушек.