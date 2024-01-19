Изнасиловал 83-летнюю бабушку: в Винницкой области новый скандал

Местные жители до сих пор в шоке

В полицию обратилась 83-летняя пенсионерка, которая сообщила, что ее за прошедшие сутки вечером изнасиловали. Лица нападающего она не видела, и попал он в дом через окно.

Об этом сообщает ГУ Национальной полиции в Винницкой области. Злоумышленник уже взят под стражу.

Событие произошло в среду, 17 января, вечером в Винницкой области, а к правоохранителям бабушка обратилась на следующее утро, как только немного отошла от шока.

По словам соседей, они не слышали в вечер совершения противоправного действия шума или криков. Поэтому к утру были удивлены услышанными новостями.

"В течение нескольких часов после обращения потерпевшей оперативники Жмеринского районного отдела полиции разыскали и задержали подозреваемого по месту его жительства", — сообщает полиция.

В ходе допроса они обнаружили, что обидчик уже был ранее судим и ему 36 лет. Также стало известно, что преступник – односельчанин заявительницы.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование) и по ч. 1 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилья). Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК РФ.

Следователи сообщили насильнику о подозрении. За такое преступление фигуранту грозит до 5 лет заключения.

Ранее Телеграф писал, что волонтеры показали, как живет неблагополучная семья в Днепре. Стены облезли, а бабушка спит с собакой.