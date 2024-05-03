Не проснулся после дневного сна: на Волыни загадочно умер 2-летний мальчик

Продолжается досудебное расследование

В среду, 1 мая, в Луцке произошла трагедия. От отравления неизвестным веществом скончался 2-летний мальчик.

О смерти ребенка правоохранителям сообщила 24-летняя мать. Подробности произошедшего рассказали в полиции Волынской области 3 мая.

Правоохранители проинформировали, что сообщение о трагическом событии поступило в полицию около 17:00. Жительница Луцка говорит, что уснула вместе с двухлетним сыном. Когда проснулась – он уже не дышал.

Предварительно известно, что мальчик умер от отравления неизвестным веществом. На место происшествия прибыли медики, подтвердившие смерть ребенка.

"Тело мальчика направили на судебно-медицинскую экспертизу и специалисты предварительно установили, что причина смерти — отравление неизвестным веществом. В настоящее время назначен ряд дополнительных экспертиз, в частности, и для установления, чем именно отравился ребенок", — уточнила спикер полиции Волыни Ольга Бузулюк в комментарии ZAXID.NET.

Правоохранители опросили мать умершего мальчика. Также представители полиции пообщались с ее 33-летним сожителем.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 115 УК (смерть малолетнего лица из-за несчастного случая). Досудебное расследование продолжается.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в городе Павлоград Днепропетровской области скончался 6-летний мальчик. Это произошло после того, как он съел клубнику, а вскоре пожаловался на плохое самочувствие.