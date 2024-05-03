Были коллегами? Стали известны новые подробности убийства украинца в Венгрии

Расследование дела продолжается, а подозреваемый уже задержан

В Венгрии продолжается расследование дела убийства украинца в Будапеште. С родственниками погибшего связывается Министерство иностранных дел.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в комментарии РБК-Украина. Также в дипломатическом ведомстве предоставили подробности происшествия.

"Посольство устанавливает связь с родственниками погибшего и находится на постоянном контакте со следственными органами Венгрии", — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что по данным посольства Украины в Венгрии, в результате ножевого ранения погиб гражданин Украины 1975 года рождения. Украинским журналистам стало известно, что убийство произошло в результате ссоры в общежитии для работников автотранспортной компании.

"Гражданин Казахстана, подозреваемый в совершении указанного преступления, задержан. Ведутся следственные действия", — отметили в МИД.

Напомним, что на днях, в ночь на 1 апреля, произошел смертельный инцидент на улице Надкересе. В полицию поступил сигнал о драке и окровавленном мужчине. Оказалось, что один из мужчин истек кровью из-за ножевых ранений. Он скончался на месте.

Ранее "Телеграф" писал об убийстве двух украинцев в Германии. К преступлению причастен гражданин России. Он напал с ножом на двоих мужчин. Один умер на месте, а второй – в больнице. Потом выяснилось, что они были военнослужащими ВСУ. Украинцы приехали в Германию для медицинской реабилитации.