В Венгрии казах зарезал украинца: что известно о преступлении

Очередное преступление против украинцев в Европе

В ночь на среду, 1 апреля 2024 года, в Будапеште (Венгрия) 44-летний гражданин Казахстана зарезал 48-летнего украинца. Перед этим мужчины поругались и подрались.

Подозреваемый в убийстве уже задержан. Об этом сообщает Главное управление полиции Будапешта.

Казах зарезал украинца в Венгрии

Инцидент произошел на улице Надкересе в ночь на 1 апреля. В полицию поступил сигнал о драке и окровавленном мужчине. Оказалось, что один из мужчин истек кровью после ножевых ранений. Он скончался на месте.

Венгерские правоохранители узнали, что убит 48-летний гражданин Украины. На него напал 44-летний казах, задержанный на месте преступления.

Подозреваемый был заключен под стражу. Ему уже предъявлены обвинения в убийстве, продолжается расследование. О мотивах преступления не сообщается.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об убийстве двух украинцев в Германии. К преступлению причастен гражданин России. Он напал с ножом на двоих мужчин. Один скончался на месте, второй — в больнице.

Потом выяснилось, что они были военнослужащими ВСУ. Украинцы приехали в Германию для медицинской реабилитации.

СМИ узнали подробности характеристики россиянина, обвиняемого в убийстве украинцев. Он уже был осужден за насильственные преступления. Мужчина неоднократно попадал в поле зрения немецкой полиции.