В Венгрии казах зарезал украинца: что известно о преступлении
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 940
Очередное преступление против украинцев в Европе
В ночь на среду, 1 апреля 2024 года, в Будапеште (Венгрия) 44-летний гражданин Казахстана зарезал 48-летнего украинца. Перед этим мужчины поругались и подрались.
Подозреваемый в убийстве уже задержан. Об этом сообщает Главное управление полиции Будапешта.
Казах зарезал украинца в Венгрии
Инцидент произошел на улице Надкересе в ночь на 1 апреля. В полицию поступил сигнал о драке и окровавленном мужчине. Оказалось, что один из мужчин истек кровью после ножевых ранений. Он скончался на месте.
Венгерские правоохранители узнали, что убит 48-летний гражданин Украины. На него напал 44-летний казах, задержанный на месте преступления.
Подозреваемый был заключен под стражу. Ему уже предъявлены обвинения в убийстве, продолжается расследование. О мотивах преступления не сообщается.
Напомним, ранее "Телеграф" писал об убийстве двух украинцев в Германии. К преступлению причастен гражданин России. Он напал с ножом на двоих мужчин. Один скончался на месте, второй — в больнице.
Потом выяснилось, что они были военнослужащими ВСУ. Украинцы приехали в Германию для медицинской реабилитации.
СМИ узнали подробности характеристики россиянина, обвиняемого в убийстве украинцев. Он уже был осужден за насильственные преступления. Мужчина неоднократно попадал в поле зрения немецкой полиции.