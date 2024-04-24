Пытались изнасиловать, задушили, не смогли сжечь и закопали в сумке: в оккупированном Крыму зверски убили девушку (фото)

Преступление было совершено в доме на территории Красноперекопского района

Во временно оккупированном Крыму жестоко убили 23-летнюю девушку. Её тело нашли в большой сумке, закопанной в землю. Жертву после убийства пытались сжечь, чтобы скрыть следы.

Речь идет о Джессике Кужной 2000 года рождения. О том, что она убита, сообщила в соцсетях её тётя.

Девушка жила в Евпатории, последний раз её видели 20 апреля. Она перестала брать трубки и в понедельник не вышла на работу. Мать девушки начала бить тревогу и в соцсетях умоляла найти её дочку. Джессику искали полицейские и волонтёры.

Джессика Кужная из Евпатории

По данным SHOT, тело обнаружили 23 апреля в большой сумке. Убийцы не смогли сжечь тело и просто закопали его поглубже. Перед смертью жертву пытались изнасиловать. В ходе конфликта девушка была задушена. Преступление было совершено в доме на территории Красноперекопского района.

По подозрению в совершении убийства девушки из Евпатории задержаны двое мужчин – 29-летний житель Сакского района и 26-летний житель Евпатории, оба работающие в одном из евпаторийских торговых центров. Мужчины сознались в убийстве Джессики Кужной и рассказали, что, пытаясь, скрыть следы преступления закопали тело девушки в лесополосе Сакского района.

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