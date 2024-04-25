Двое российских солдат на Херсонщине зверски убили 5 человек: фото и подробности

Преступников уже задержали

На территории временно оккупированной Херсонской области двое российских военных убили пять человек. Это произошло в селах Абрикосовка и Подо-Калиновка.

Об этом сообщает Telegram-канл ASTRA. Отмечается, что среди убитых были мирные жители, в том числе оккупационная "глава села" и российские военнослужащие.

65-летнюю Валентину Старченко нашли в жилом доме в оккупированном селе Подо-Калиновка Херсонской области 23 апреля. Преступники расстреляли женщину в живот, подожгли дом и скрылись.

Кроме того, в селе Абрикосовка преступники ударами по голове убили оккупационную "главу села" Абрикосовка 54-летнюю Любовь Тымчак и российского военнослужащего 40-летнего Алексея Глинина. Дом с трупами тоже подожгли.

Любовь Тымчак

Ещё двух человек в Абрикосовке расстреляли — 32-летнего местного жителя Сергея Шуваева и военнослужащего ВС РФ, чья личность не установлена. В этом случае тела тоже подожгли.

По данным канала, 24 апреля по подозрению во всех этих убийствах задержали двух военнослужащих ВС РФ: 34-летнего Александра Осипова и ранее судимого за убийство, кражу и по "наркотической" статье 36-летнего Александра Кайгородцева. Их мотивы неизвестны. Уголовные дела не возбуждены.

Александра Кайгородцев

Александр Осипов

В свою очередь Telegram-канл Baza сообщает, что тела жертв начали находить в селе Подо-Калиновка утром 24 апреля. Первой обнаружили женщину, которая погибла от огнестрельных ранений. Местами её тело было обгоревшим и со следами применения взрывного устройства. Рядом нашли фрагменты пуль и кольцо от гранаты. Через 15 минут замглавы оккупационной ВГА Алёшкинского района сообщил, что нашёл ещё два тела: обгоревших и обезображенных мужчину и женщину.

Отмечается, что черепа погибших были расколоты, а тела сильно обожжены. По данным канала, задержанные российские военные во всем признались и рассказали о еще двух убийствах. Обгоревшие тела мужчин нашли в лесополосе на выезде из села Абрикосовка. Они тоже погибли от пуль, на месте нашли те же гильзы. Один из них оказался военнослужащим ВС РФ по имени Максим.

Абрикосовк на карте

Напомним, российские оккупанты разнесли по сети информацию о ликвидации бойцов РДК в якобы "натовской" форме. Однако выяснилось, что они убили своих же военных.