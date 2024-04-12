Выжил на фронте, но не дождался врачей дома: в Кировоградской области родные не смогли вызвать скорую ветерану

Родные ветерана считают, что его убила халатность и безразличие медиков.

На этой неделе в поселке Смолино Кировоградской области простились с 46-летним Дмитрием Заикой. Мужчина защищал страну с первых дней полномасштабного вторжения РФ, был тяжело ранен, но умер от сердечного приступа в родном доме. Семья военного уверена, если бы не безразличие врачей, он мог бы жить. "Телеграф" узнал подробности трагедии.

До 24 февраля 2022 года Дмитрий Заика большую часть жизни работал на шахте и не имел никакого отношения к армии. Но уже на следующий день вместе с сыном Александром ушел добровольцем на фронт. И это несмотря на то, что незадолго до этого ему заменили тазобедренные суставы, а на одной ноге даже еще не сняли швы. Воевал мужчина в составе 178-го батальона 121-й отдельной бригады Территориальной обороны ВСУ, где исполнял обязанности командира отделения управления.

— 13 мая 2023 года отец был тяжело ранен, враг сбросил с дрона взрывчатку на позиции, а осколки повредили ему легкие, — рассказал "Телеграфу" Александр. — После лечения и реабилитации отец снова воевал, списали его по состоянию здоровья (по совокупности травм дали ІІ группу) всего два месяца назад.

9 апреля Дмитрию стало плохо, на помощь ему бросилась мать, пыталась привести в чувство — делала искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Позже к спасению присоединились соседи, потому что вызвать скорую родным ветерана не удалось.

— Местная скорая не захотела ехать, сказали звонить по телефону в Малую Виску или Кропивницкий. От нас это 40 и 80 км соответственно, а до нашего пункта экстренной помощи – 300 метров, они могли дойти пешком, — говорит сын Дмитрия. — В конце концов, примерно через полчаса из соседнего села Хмелевое приехала "буханка", в которой и нечем было оказывать помощь. Я был на месте, когда врачи спускались, а отец уже умер.

Когда я наведался в больницу — медики были на месте, новенькая скорая Renault, оснащенная всем необходимым, тоже. То есть, оказывать помощь было чем и кому, но этого сделано не было. Почему так — непонятно, эти люди давали клятву Гиппократа и должны спасать, тем более ветерана войны. Сегодня не стало моего отца, а завтра такое может произойти с чьим-нибудь ребенком или женой. Кстати, после того как мы придали ситуацию огласке, наша скорая стала приезжать на вызов за две минуты. Не понимаю этого цинизма, что это за избирательность? — возмущается сын.

Александр добавил, что причиной смерти отца указана сердечная недостаточность, а по словам патологоанатома, мужчину можно было спасти. "Телеграфу" пока не удалось получить объяснения медиков пункта экстренной помощи, почему они отказались оказывать помощь ветерану.

А вот журналисты "Громадського" пообщались с Николаем Дударчуком, директором КНП "Смолинская медико-санитарная часть", куда также обращались родные Дмитрия. Он пояснил, что "экстренная неотложная помощь сплошь и рядом не выполняет свои обязанности", поэтому время от времени на вызовы выезжает фельдшер, дежурящий в приемном отделении.

Оказалось, к моменту обращения близких Заики медик оказывала помощь человеку с гипертоническим кризом, а водителя не было на месте. Впоследствии они якобы съездили к пациенту, но по прибытию на место их не пустили. В целом, отметил Дударчук, существует проблема в системе экстренной медицины, потому что вызовы по области идут через диспетчера в Кропивницком, который решает, в каком случае присылать бригаду.

Родные Дмитрия пока не обращались в правоохранительные органы, хотя считают, что ветерана фактически убила халатность и безразличие медиков.

Кстати, по Закону Украины "Про экстренную медицинскую помощь", украинцы имеют право обращаться за таковой в ближайшее отделение экстренной медицинской помощи или другое заведение здравоохранения. И медработники обязаны оказать необходимую помощь в случае возникновения неотложного состояния, которым считается "внезапное ухудшение физического здоровья, которое представляет прямую и неотвратимую угрозу жизни и здоровью человека или окружающих его людей и возникает вследствие болезни, травмы, отравления или других внутренних или внешних причин". А такое имело место у умершего ветерана.

За неоказание помощи больному медицинским работником без уважительных причин предусмотрена уголовная ответственность по ст. 139 УК Украины. Наказанием за это в случае смерти пациента может стать ограничение свободы сроком до 4 лет или лишение свободы сроком до трех лет.