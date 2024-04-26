В Харькове мужчина застрелил жену и дочь, он уже задержан: фото и детали

У мужчины была зависимость от азартных игр

В Харькове мужчина застрелил из ружья свою жену и дочь. Его задержали правоохранители и сообщили ему о подозрении.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура. В ходе следственных действий было обнаружено, что 24 апреля 2024 вечером подозреваемый пришел в свой дом, где находилась его 46-летняя жена и 28-летняя дочь.

Отмечается, что между супругами часто возникали ссоры. Также подозреваемый систематически злоупотреблял азартными играми. Из-за проигрыша постоянно ссорился с женой, совершал в отношении нее домашнее насилие, требуя денег.

"В очередной раз проиграв крупную сумму, он снова начал оскорблять жену и нецензурно ругаться. Однако на этот раз ссора закончилась трагически. Муж взял охотничье ружье и застрелил жену. В это время из комнаты выбежала дочь, он перезарядил ружье и убил и ее", — говорят в прокуратуре.

Подозреваемый после этого скрылся из дома и прятался от правоохранителей. Его нашли на чердаке одного из общежитий в Харькове. 25 апреля правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде удержания под стражей.

При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова мужчине сообщено о подозрении в умышленном убийстве двух человек (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины), связанном с домашним насилием.

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