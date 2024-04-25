Жертв оказалось больше: выплыли детали зверской расправы военных России на Херсонщине
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В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, пишут российские СМИ
Во временно оккупированных захватчиками поселках Абрикосовка и Подо-Калиновка Херсонской области возросло количество убитых российскими военными людей. Ранее было известно о пяти людях, сейчас цифра выросла до семи.
Об этом сообщает российское издание RBС, со ссылкой на источники в силовых структурах. При этом, о том, кто стал шестой и седьмой жертвой, сейчас неизвестно.
"Задержанные хотели поселиться в поселке, но глава Абрикосовки сказала, что пустых домов нет, после чего военные ее убили. Подозреваемые сожгли два дома, использовав топливо и гранаты и пытались поджечь еще один", — отмечает источник издания.
Собеседник издания отметил, что среди погибших также хозяйка одного из домов и трое местных жителей. А еще двое силовиков, ставших жертвами "беспорядочной стрельбы". В других источниках сообщается, что среди погибших есть и, по меньшей мере, один военный РФ. Что заставило оккупантов устроить "френдли файер" пока не известно, или же не разглашается.
Подозреваемых в массовом убийстве задержали. По данным издания, ими оказались военнослужащие Александр Осипов и Александр Кайгородцев, они признались в убийстве и написали явки с повинной. Оба служили в 144-й мотострелковой дивизии, правда, пропагандистское издание "РИА Новости" это отрицает.
Кроме того, сообщается, что житель Новосибирской области Кайгородцев ранее был несколько раз судим, в том числе за умышленное убийство. Задержанные также признались, что в соседнем селе Абрикосовка убили своего сослуживца и еще одну женщину, их трупы они сожгли и взорвали.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что пьяный российский оккупант расстрелял двух мирных жителей и пытался изнасиловать женщину в Запорожье.