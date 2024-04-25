Жертв оказалось больше: выплыли детали зверской расправы военных России на Херсонщине

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, пишут российские СМИ

Во временно оккупированных захватчиками поселках Абрикосовка и Подо-Калиновка Херсонской области возросло количество убитых российскими военными людей. Ранее было известно о пяти людях, сейчас цифра выросла до семи.

Об этом сообщает российское издание RBС, со ссылкой на источники в силовых структурах. При этом, о том, кто стал шестой и седьмой жертвой, сейчас неизвестно.

"Задержанные хотели поселиться в поселке, но глава Абрикосовки сказала, что пустых домов нет, после чего военные ее убили. Подозреваемые сожгли два дома, использовав топливо и гранаты и пытались поджечь еще один", — отмечает источник издания.

Собеседник издания отметил, что среди погибших также хозяйка одного из домов и трое местных жителей. А еще двое силовиков, ставших жертвами "беспорядочной стрельбы". В других источниках сообщается, что среди погибших есть и, по меньшей мере, один военный РФ. Что заставило оккупантов устроить "френдли файер" пока не известно, или же не разглашается.

Оба деревни на карте

Подозреваемых в массовом убийстве задержали. По данным издания, ими оказались военнослужащие Александр Осипов и Александр Кайгородцев, они признались в убийстве и написали явки с повинной. Оба служили в 144-й мотострелковой дивизии, правда, пропагандистское издание "РИА Новости" это отрицает.

Кроме того, сообщается, что житель Новосибирской области Кайгородцев ранее был несколько раз судим, в том числе за умышленное убийство. Задержанные также признались, что в соседнем селе Абрикосовка убили своего сослуживца и еще одну женщину, их трупы они сожгли и взорвали.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что пьяный российский оккупант расстрелял двух мирных жителей и пытался изнасиловать женщину в Запорожье.