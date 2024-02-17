Зарезал мать друга из-за фонарика и аудиокниги: подробности жестокого убийства на Киевщине (видео)

Преступник, по решению суда, взят под стражу

На днях в Бучанском районе Киевской области произошло жестокое убийство 55-летней женщины. Окровавленный труп с множественными ножевыми ранениями был обнаружен в доме, где проживала погибшая.

Как оказалось, на тяжкое преступление решился односельчанин убитой, который дружил с ее сыном. О подробностях резонансного убийства рассказали в пресс-службе Полиции Киевской области.

Так, правоохранители получили сообщение о том, что в поселке Песковка на Киевщине 37-летний местный житель обнаружил в доме бездыханное тело своей матери с многочисленными ножевыми ранениями. Женщина лежала на полу в одной из комнат в луже крови.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий следователи установили обстоятельства произошедшего. Как оказалось, на преступление пошел 38-летний односельчанин потерпевшей. В тот роковой день мужчина употреблял спиртные напитки со знакомыми. В какой-то момент он решил сходить в гости к своему другу, однако не застал последнего дома.

Злоумышленник решил украсть у него портативную аудиокнигу и фонарик, однако его заметила мать знакомого. Убийца достал из кармана нож и начал наносить 55-летней женщине ножевые ранения в область шеи. От полученых травм она скончалась на месте происшествия.

Убийство произошло в поселке Песковка на Киевщине

Преступника задержали по горячим следам и взяли его под стражу. Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства и кражи во время военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве молодой парень зарезал соседа из-за громкой музыки. Злоумышленника удалось оперативно задержать — ему грозит многолетнее тюремное заключение.