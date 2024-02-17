Зарезал мать друга из-за фонарика и аудиокниги: подробности жестокого убийства на Киевщине (видео)
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Преступник, по решению суда, взят под стражу
На днях в Бучанском районе Киевской области произошло жестокое убийство 55-летней женщины. Окровавленный труп с множественными ножевыми ранениями был обнаружен в доме, где проживала погибшая.
Как оказалось, на тяжкое преступление решился односельчанин убитой, который дружил с ее сыном. О подробностях резонансного убийства рассказали в пресс-службе Полиции Киевской области.
Так, правоохранители получили сообщение о том, что в поселке Песковка на Киевщине 37-летний местный житель обнаружил в доме бездыханное тело своей матери с многочисленными ножевыми ранениями. Женщина лежала на полу в одной из комнат в луже крови.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий следователи установили обстоятельства произошедшего. Как оказалось, на преступление пошел 38-летний односельчанин потерпевшей. В тот роковой день мужчина употреблял спиртные напитки со знакомыми. В какой-то момент он решил сходить в гости к своему другу, однако не застал последнего дома.
Злоумышленник решил украсть у него портативную аудиокнигу и фонарик, однако его заметила мать знакомого. Убийца достал из кармана нож и начал наносить 55-летней женщине ножевые ранения в область шеи. От полученых травм она скончалась на месте происшествия.
Преступника задержали по горячим следам и взяли его под стражу. Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства и кражи во время военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве молодой парень зарезал соседа из-за громкой музыки. Злоумышленника удалось оперативно задержать — ему грозит многолетнее тюремное заключение.