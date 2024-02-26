Убил жену, засунул тело в чемодан и пытался сжечь остатки: полиция раскрыла жуткое убийство на Харьковщине (фото)

Двенадцатилетний мальчик остался без обоих родителей

В Харькове правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве своей жены. Злоумышленник расчленил тело жертвы и разбрасывал его части по разным местам.

Он также инсценировал романтическое свидание жены с другим мужчиной, чтобы увести подозрение от себя. Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

После убийства мужчина убрал следы преступления в квартире и оставил там конфеты, бокалы и обертки от средств контрацепции, чтобы создать впечатление, что у жены роман. Он также отвечал на сообщение от тещи по телефону жены, пытаясь убедить ее, что она жива. Но мать жертвы заподозрила, что это не ее дочь, и обратилась в полицию.

Следователи быстро установили, что жена не выходила из квартиры после визита мужа. Камера в подъезде зафиксировала, как он выходил с чемоданом. При обыске дачи правоохранители обнаружили обгоревшие остатки тела и фирменный значок от чемодана. Судмедэкспертиза подтвердила, что это тело принадлежало супруге подозреваемого. Криминалисты также провели исследование ДНК, совпавшее с образцами матери пропавшей женщины.

Фото с камер наблюдений

По данным следствия, супруги решили жить отдельно и по очереди брать ребенка. В день преступления мальчик находился у бабушки и дедушки. Подозреваемый приехал к жене с чемоданом на колесах, якобы забрать свои вещи. В действительности он убил жену ножом в ванной, а затем отрезал ей голову и кисти. Он упаковал части тела в пакеты и тележку и вывез их на дачу своих родителей. Там он попытался сжечь тело, но не удалось.

"Тело без головы и кистей нашли в старом погребе — убийца пытался его сжечь. Обложил шинами, облил бензином и поджег. Но закрыл крышку погреба, чтобы пламя не перекинулось на дом. Именно поэтому огонь погас и тело не сгорело полностью. На пожарище также обнаружили фирменный значок от чемодана, но мужчина продолжал настаивать, что в своем чемодане привез домой консервы, и даже показал такой же чемодан, как на видео с камер. Впрочем, обмануть следствие ему не удалось. Фирменный значок там был в совсем другом месте, чем на том, с которым он выходил из подъезда", — говорится в сообщении.

Обгоревшие останки женщины нашли в погребе

Мужчина признался в убийстве и рассказал все детали преступления. Он объяснил, что убил жену из-за ревности к ее коллеге, которого он увидел в ее мессенджерах.

Работа криминалистов

Он также сказал, что сделал все в состоянии аффекта и готов сотрудничать со следствием. Подозреваемый планировал уехать в Канаду, но был задержан перед вылетом.

Задержан в полиции

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внести залог. За совершенное ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее "Телеграф" писал, что в Салтыковском районе Харькова мужчина убил женщину топором. Сделал это, чтобы не возвращать ее долг.