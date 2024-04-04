Крики слышал весь дом: в Киеве в лифте живьем сгорел человек (фото)

По данному факту проводится всестороннее расследование

В Оболонском районе Киева вечером в среду, 3 апреля, в многоэтажном доме вспыхнул масштабный пожар. Как оказалось, огонь охватил кабину лифта в которой находился мужчина.

К сожалению, человек сгорел живьем и его не удалось спасти. Подробности произошедшего рассказали в Телеграм-канале "Жизнь.Оболонь. Киев".

Так, в многоэтажке по улице Героев Днепра, 16 вечером в среду, 3 апреля, начался пожар. На место прибыли спасатели, которые установили, что огонь охватил кабину лифта на 3 этаже 9-этажного жилого дома.

Во время тушения пожара в лифте спасатели обнаружили обугленное тело мужчины, который сгорел живьем.

Жители дома говорят о том, что почувствовали запах дыма и услышали крики человека, однако не могли понять откуда именно они доносятся.

Место трагедии

Стоит отметить, что пожар был достаточно мощным — возгорание удалось ликвидировать лишь 4 апреля, в 00:22. В результате произошедшего обшивка лифта полностью сгорела.

Также были повреждены огнем и двери лифта, а закопченными оказались потолок и коридор с 3 по 9 этаж.

Место трагедии

На месте работало 15 пожарных и 4 единицы пожарно-спасательной техники. Причины и обстаятельства трагедии предстоит установить компетентным органам.

По данному факту проводится всестороннее расследование, а личность погибшего устанавливается.

Трагедия произошла по улице Героев Днепра, 16

Стоит отметить, что данный резонансный случай заставил пользователей соцсетей вспомнить циничный диалог по одному из уголовных производств прошлого года, когда был обнародован разговор между КП "Дирекция по капитальному строительству и реконструкции "Киевстройреконструкция" КГГА и подрядной фирмой, которые были уличены в организации преступной схемы, направленной на растрату бюджетных средств выделенных на капитальное строительство и реконструкцию лифтов в жилых домах города Киева.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве произошел конфликт между пассажиром и водителем такси Bolt. По словам клиента такси, у водителя не оказалось сдачи и он начал вести себя агрессивно, а затем и вовсе остановил авто посреди улицы и попытался напасть на парня с ножом.