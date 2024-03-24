"Вот она, нация Толстого и Достоевского": россияне похвастались фото пыток одного из обвиняемых в теракте в "Крокусе"

Фото пыток сопровождалось глумливым комментарием

После теракта в подмосковном ТРЦ Crocus City Hall российские спецслужбы начали активно мстить тем, кого они обвинили в расстреле гражданских. Так в субботу в сети появилось видео, как одному из задержанных отрезают ухо и заставляют его съесть, а уже в воскресенье в сети распространили фото с еще одним из предполагаемых террористов.

Соответствующий снимок появился в Z-пабликах в Telegram. Предположительно на нем запечатлен Шамсидин Фаридуни, к гениталиям которого подключили военный аппарат связи ТА-57. Это устройство часто используют в российских пыточных, в том числе и на неподконтрольных территориях Украины, для ударов током.

"Один из задержанных террористов-мигрантов из Таджикистана от волнения стал терять сознание, поэтому его подключили к "зарядке". И даже несмотря на то, что тот не является гражданином России, бойцы спецназа соблюли его права и дали ему телефон, чтобы тот мог позвонить адвокату", — браво отрапортовали пропагандисты.

На снимок уже отреагировали в украинском сегменте сети, где нашли параллели с пыточными, через которые прошли многие украинцы в оккупации. Так блогер Денис Казанский отметил, что такие же пытки россияне применяют в печально известной "Изоляции" в Донецке.

"Это конечно какие-то неизведанные глубины. Даже в 37-м году не доходили до того, чтоб фотографии пыток "врагов народа" с гордостью в газетах печатать. Нация Толстого и Достоевского, великая русская культура", — написал он.

В свою очередь советник главы Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что фото уже было показано во всех российских каналах, где оно вызвало восхищение у читателей.

"Это даже не нацизм. Нацисты свои пыточные на показ не выставляли, чтобы впечатлительные бюргеры могли сохранить иллюзию красоты рейха и собственного достоинства. Здесь нет. Российский рейх иной. С полным погружением. С ощущением причастности на каждом этапе", — написал он.

Стоит отметить, что российские, а до этого советские спецслужбы, давно применяют террористические методы для борьбы с терроризмом. Например, в 1985 году в Бейруте группировка "Силы Халида ибн аль-Валида" похитила советских дипломатов и угрожая их расстрелять поставила СССР ультиматум, чтобы тот заставил президента Сирии Хафеза Асада прекратить военные действия на севере Ливана и уступить территории Палестине. Тогда спецназовцы похитили нескольких членов семьи главаря организации и предложили ему выбрать кто будет следующей жертвой. По некоторой информации, ему также прислали труп одного из его ближайших родственников.

Как сообщалось ранее, после теракта в Подмосковье, где погибло не менее 130 человек, ответственность за это взяло афганское ответвление террористической организации ИГИЛ, которое обвиняет Россию в убийствах мусульман.

После этого в российских соцсетях началась настоящая истерика, а многие политики и пропагандисты выступили с заявлением о необходимости возвращения смертной казни. В частности замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев прямо призвал применить "тотальные казни террористов и репрессии против их семей".