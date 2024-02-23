В Днепре убили военного: тело обнаружили в заброшенной больнице (фото)

Полиция уже задержала подозреваемых

В четверг, 22 февраля, в Днепре в заброшенном здании обнаружили тело убитого военного. Это произошло на улице Рабочей.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный" со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что тело обнаружили на третьем этаже бывшей больницы. На нем были телесные повреждения в виде гематом и ссадин на лице и голове.

Выяснилось, что мужчина был жителем Первомайска. Он еще в мае 2023 самовольно покинул территорию воинской части.

Правоохранители установили, что к преступлению причастны двое мужчин. Ранее судимый 35-летний житель Днепра и 29-летний житель села Нехвороща Полтавской области, тоже ранее неоднократно судимый.

UPD 15:30 Как позже сообщили в полиции Днепропетровской области, погибшему было 36 лет. Отмечается, что правоохранители осмотрели место преступления, собрали вещественные доказательства и установили, что к совершению тяжкого преступления причастны ранее судимые жители Днепропетровской области 25 и 29 лет.

По данным полиции, между мужчинами возник конфликт, во время которого нападавшие деревянной палкой, руками и ногами избили потерпевшего. После нападения подозреваемые ушли с места преступления. В результате многочисленных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

23 февраля следователи сообщили задержанным о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в ночь на пятницу, 23 февраля, россияне атаковали "шахедами" многоэтажку в Днепре. Пострадали 8 человек.