В Днепре задержан убийца 12-летней девочки: полиция раскрыла обстоятельства преступления

Орудие преступления также нашли

Убийцу 12-летней девочки в Днепре, тело которой обнаружили в среду, 31 января, нашли. Его задержала полиция, а также изъяла орудие преступления.

Об этом сообщает телеграм-канал "Днепр.Оперативный". Также правоохранителям удалось установить обстоятельства убийства.

Отмечается, что в воскресенье 28 января девочка пошла к подруге, а во вторник 30 января, когда связь с ней была потеряна, мать обратилась в полицию.

Орудие преступления

Сотрудники полиции приступили к поискам пропавшего ребенка, общались с друзьями и знакомыми, проверяли общественные места. Однако им не удалось установить местонахождение девочки, и в среду, 31 января, в результате дальнейших поисков тело ребенка с ножевыми ранениями было найдено в канаве в Самарском районе города.

Самарский район Днепра

После тщательного осмотра происшествия и выяснения всех обстоятельств преступления полиция установила, что к умышленному убийству причастен 23-летний мужчина.

По данным следствия, вечером 29 января 2024 года во время словесного конфликта подозреваемый нанес многочисленные удары ножом в разные части тела девочке. От полученных травм ребенок скончался.

Он был задержан в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины и предъявлен обвинения в умышленном убийстве. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Также в сети пишут, что девочка была из неблагополучной семьи и часто имела конфликты с отцом и братом, которые также ее избивали. В семье пьянствовали.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе на Трассе здоровье утром 23 января нашли обнаженное тело мужчины. Как позже выяснилось, погибшим оказался внук основателя рынка "Седьмой километр" и его экс-владелец Виктор Добрянский-младший.