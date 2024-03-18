Все 7 месяцев жизни провел в коме: гинеколога на Хмельнитчине обвинили в смерти младенца

Досудебное расследование было начато еще в прошлом году, но теперь в этой истории еще один печальный поворот

В Волочиске Хмельницкой области в понедельник, 18 марта, умер новорожденный мальчик, который впал в кому сразу после рождения. Акушеру-гинекологу, принимавшему роды, вручили подозрение по частям 1 и 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины.

Врача обвиняют в ненадлежащем выполнении своих профессиональных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям. Ее отстранили от работы, о чем Хмельницкая областная прокуратура сообщает на своем официальном сайте.

Инцидент случился еще в июле прошлого года. Мать ребенка заблаговременно готовилась к родам, сама выбрала больницу и врача. Она считала, что ее ребенок должен появиться на свет в многопрофильной больнице Волочиска. Принимать роды она доверила Наталье Безух, тогда заведующей гинекологическим отделением, информирует Vsim.Ua.

Беременность проходила легко, но роды оказались сложными. Женщина понимала, что не может родить сама, и просила сделать кесарево сечение. Врачи отказались.

Роженица говорила, что они грубо с ней обращались и даже давили на живот, чтобы "выдавить" ребенка. Этот прием запрещен в Украине и по всему миру. Он опасен для жизни матери и ребенка.

В итоге у малыша после родов диагностировали много патологий. Среди них кровоизлияния, асфиксия и поражение центральной нервной системы. Мальчик сразу же впал в кому, в которой был до дня смерти 18 марта.

Отметим, что выдавливание ребенка в четыре руки называется метод Кристеллера. Врачи давили через брюшную стенку на дно матки. Такой способ ранее использовали при слабой родовой деятельности, чтобы ускорить процесс родов. Но потом выяснилось, что такие действия несут вред для плода и роженицы. Сегодня этот метод запрещен.

Ранее "Телеграф" писал, что во Львовской области после помощи врачей погибла пенсионерка. Женщина пострадала в ДТП, ее не смогли спасти.