В Варшаве жестоко изнасиловали украинку? Что говорят дипломаты и СМИ

Сведения о гражданстве жертвы расходятся

Утром в понедельник, 26 февраля, в центре Варшавы изнасиловали молодую женщину. Нападавшего уже задержала полиция.

Как сообщает польское издание fakt.pl, 20-летняя девушка возвращалась в свою квартиру. Когда она шла по улице Журавия, за ней появился подозрительный мужчина.

Когда женщина оказалась возле многоквартирного дома №34, злоумышленник надел ей на голову балаклаву, вытащил нож, схватил ее сзади и протащил перед входными воротами. Затем он начал душить ее и срывать с нее одежду. Весь инцидент продолжался несколько минут. Затем злоумышленник затащил молодую женщину в соседний дом и там изнасиловал. После этого он оставил ее на лестнице перед воротами и ушел.

Издание отмечает, что на записях камер видеонаблюдения, которые есть у владельцев здания, видно, как люди проходят мимо во время изнасилования. Однако на действия злоумышленника никто не отреагировал.

"Есть записи, на которых видно, как рядом по тротуару идут две девушки. Они что-то кричали, но напавшего это не остановило. Тогда шла пара, парень и девушка, но они тоже проходили мимо и не реагировали", — рассказала женщина, у которой есть записи с камер видеонаблюдения.

Среагировал только охранник, собиравшийся на работу на утреннюю смену. Именно он нашел раздетую девушку на лестнице и сразу вызвал службу. Через несколько минут на место приехала полиция и скорая помощь.

Девушку в тяжелом состоянии доставили в больницу. Правоохранители центра города немедленно приступили к поискам злоумышленника. Сотрудники полиции задержали подозрительного мужчину буквально через несколько часов. Он прятался в своей квартире. Его задержали, надели наручники и доставили в отделение полиции.

В ходе обыска в квартире подозреваемого в изнасиловании правоохранители обнаружили книги криминальной тематики. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Издание утверждает, что это была украинка. В то же время ТСН.ua со ссылкой свои дипломатические источники сообщает, что пострадавшая женщина не является гражданкой Украины. В свою очередь польские издания Miejski Reporter и TVP.info отмечают, что жертва – гражданка Беларуси.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Польше набросились на украинку с 5-летней дочерью. В девочку швырялись бутылками пива, а матери угрожали убийством.