Преступник задержан: на Днепропетровщине отчим изнасиловал 7-летнюю девочку

Суд избрал меру пресечения в виде удержания под стражей без определения размера залога

На Днепропетровщине житель изнасиловал 7-летнюю падчерицу. Преступление было совершено в отсутствие матери ребенка дома.

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

По данным следствия, ребенок, после совершения преступления, сообщил об этом матери, которая и обратилась в милицию. Они выяснили, что житель Павлоградского района, в отсутствие жены изнасиловал 7-летнюю девочку.

Подозреваемый в изнасиловании

Прокуратура сообщает, что информацию о противоправных действиях мужчину подтвердили с помощью экспертизы и допроса девочки с использованием методики "Зеленая комната", которая основывается на международных стандартах обращения с несовершеннолетними.

Преступнику сообщено о подозрении по факту изнасилования малолетнего ребенка (ч. 4 ст. 152 УК Украины).

В настоящее время подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде удержания под стражей без определения размера залога.

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