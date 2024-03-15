"Минздрав был прав": в России мужчины подорвались из-за окурка (видео момента)

В сети погибших отчитали за то, что они мусорят на улице

В российском городе Хасавюрт, который находится в Республики Дагестан, на улице подорвались двое мужчин. Один из них кинул окурок в люк, а оттуда вырвалось пламя.

Видео публикуют в российских Telegram-каналах. Сообщается, что погибшие мужчины были коммунальщиками.

На кадрах видно, как на обочине стоит легковой автомобиль. Один из мужчин отошел от него, докуривая сигарету. Когда он остановился на тротуаре, к нему подошел коллега и в этот момент произошел взрыв. Сообщается, что мужчина бросил окурок от сигареты в люк на тротуаре, внутри которого накопился ацетилен (газ от испарения карбида).

Из-за мощного взрыва в стороны разлетелось дорожное покрытие, а оба мужчины погибли сразу же. Их тела отлетели на несколько метров. На место приехали экстренные службы. По информации росСМИ, ацетилен в люк скидывал местный житель.

Ацетилен — это бесцветный и очень горючий газ, который не имеет запаха. Он может взрываться от удара, при нагреве до 500 градусов по Цельсию или при сжатии выше 0,2 МПа. А если ацетилен попадает на открытый воздух, то может загореться от малейшей искры, и даже от разряда статического электричества с пальца руки.

Этот газ используют для газовой сварки и резки металлов, в качестве источника яркого белого света в карбидных лампах, в производстве взрывчатки и в ракетных двигателях.

В сети отмечают, что Минздрав был прав, когда предупреждал, что курение убивает. Также комментаторы предположили, что взорваться мог не ацетилен, а метан. А некоторые пользователи и вовсе назвали погибших свиньями и заявили, что нечего было мусорить где попало.

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