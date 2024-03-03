В Одессе неумолимо растет число погибших от удара по жилому дому: спасатели находят тела жертв (видео)

Спасатели проводят работы по деблокации

В Одессе продолжает расти количество жертв российского террористического удара, который произошел 2 марта. Спустя сутки после трагедии из-под завалов продолжают доставать тела людей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. По её данным, утром 3 февраля спасатели обнаружили бездыханное тело женщины. Это уже девятая жертва террористической атаки.

"На месте российского удара по многоэтажке под завалами обнаружено тело девятого погибшего человека", — говорится в сообщении.

Спасатели проводят работы по деблокации.

Обновлено: Рядом с телом женщины обнаружено тело еще одного погибшего младенца.

"Предварительно, ребенку не было и года…", — сообщает областная администрация.

Напомним, что в результате атаки был частично разрушен много квартирный жилой дом. Среди погибших есть двое малолетних детей (одному из них было 4 месяца). Помимо большого количества погибших известно также о большом количестве раненых. Среди них: беременная женщина и ребёнок.

Ранее "Телеграф" писал, что 22 февраля российские террористы также атаковали Одессу ударными беспилотниками и ракетами, запущенными группой стратегических самолетов Ту-22М3 с акватории Черного моря. В городе были слышны сильные взрывы после объявления воздушной тревоги.