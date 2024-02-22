В Киеве пьяный водитель влетел в припаркованное авто: есть пострадавшие (фото)

На месте аварии работали медики и правоохранители

В одном из районов столицы произошло серьезное ДТП. В результате столкновения двух легковушек пострадал водитель и пассажир, а транспортные средства получили значительные механические повреждение.

Виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. О подробностях ДТП рассказали в пресс-службе Полиции Киева.

Так, в Киеве водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением, слетел с проезжей части и на скорости врезался в припаркованный автомобиль Volvo. В результате столкновения пострадали водитель отечественной легковушки и его пассажир — они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Стоит отметить, что оба транспортных средства оказались очень сильно повреждены.

Виновник аварии был пьян

Прибывшие на вызов патрульные предварительно установили, что виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого, оказалось, что водитель "ВАЗа" ездил зимой на летней резине, что не соответствует требованиям государственных стандартов.

Истинные причины и обстоятельства аварии предстоит установить правоохранителям. По данному факту начато расследование.

Виновник аварии ездил на летней резине

В связи с произошедшим патрульные полицейские в очередной раз обратились к автовладельцам с просьбой быть ответственными на дорогах.

"Водите сознательно: не садитесь за руль в нетрезвом состоянии, соблюдайте ПДД и следите за надлежащим техническим состоянием своих транспортных средств", — подчеркнули правоохранители.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве Mustang на большой скорости протаранил авто с ребенком в салоне. В результате столкновения пострадало пять человек — некоторых из них спасателям пришлось буквально вырезать из покареженных автомобилей.