Взял нож и пошел резать соседей: житель Киевщины совершил массовое нападение

Нападавшему грозит 15 лет лишения свободы

В Фастовском районе Киевской области произошел вопиющий инцидент — мужчина набросился на своих соседей с ножом и нанес каждому из членов пострадавшей семьи серьезные ранения. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Преступник был оперативно задержан и взят под стражу. О подробностях жестокого нападения рассказали в пресс-службе Прокуратуры Киевской области.

Так, в ноябре 2023 года в городе Боярка местный житель пришел в квартиру к своим соседям — пожилой семейной паре. Он постучал в дверь и ему открыла 60-летняя женщина, которую злоумышленник несколько раз ударил ножом в грудь.

На крики матери из комнаты выбежал ее сын, которому нападавший также нанес ножевые ранения в область ног и живота. Кроме этого преступник порезал и супруга женщины — 62 летнего мужчину.

После совершения кровавой расправы мужчина пошел к себе домой. Стоит отметить, что на момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Мотивы столь жестоко поступка, на данный момент, не разглашаются.

На крики пострадавших прибежали соседи — именно они вызвали медиков и правоохранителей. Преступника удалось оперативно задержать. На данный момент он находится под стражей.

Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство трех человек. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Инцидент произошел в Боярке

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве 22-летний парень хладнокровно зарезал соседа из-за громкой музыки. Злоумышленника удалось оперативно задержать — ему грозит многолетнее тюремное заключение.