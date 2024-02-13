В Киеве возле мусорных баков лежал окровавленный труп: подозреваемых нашли по горячим следам
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Злоумышленников задержали — им грозит суровое наказание
Во вторник, 13 февраля, в Дарницком районе Киева произошло жестокое убийство. Так, ранним утром местный житель обнаружил возле мусорных баков окровавленный труп мужчины без признаков жизни.
Столичным правоохранителям удалось оперативно установить личности убийц и задержать их. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева.
Правоохранители получили информацию о том, что в Дарницком районе Киева произошло убийство. Патрульные полицейские незамедлительно прибыли по указанному адресу и приступили к поискам потенциального убийцы.
Как оказалось, возле мусорных баков местный житель наткнулся на окровавленный труп мужчины. Неподалеку от места происшествия полицейские обнаружили следы крови, которые вели к подъезду многоэтажного дома.
Проследовав по "кровавому следу" копы попали в одну из квартир, дверь в которую была открыта. Зайдя внутрь жилища патрульные увидели двоих мужчин, которые пытались отмыть следы крови со своей одежды.
Правоохарнители задержали потенциальных убийц и доставили их в СИЗО. В ходе осмотра квартиры был также обнаружен окровавленный нож.
Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить следствию. По факту убийства мужчины начато расследование.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Днепровском районе Киева мужчина зарезал несовершеннолетнего парня. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и его удалось задержать по горячим следам.