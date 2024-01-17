Как животное: мужчину на Днепропетровщине связали, избивали и жестоко унижали (фото, видео)

Кричащий инцидент сняла приспешница палача

На Днепропетровщине, в селе Бухаловка, мужчина и женщина пытали и унижали местного жителя. На видео, которое распространяется по сети, видно, что потерпевшего связали, бьют и унижают.

Подозреваемых уже разыскали и задержали правоохранители. Об этом сообщает телеграм-канал "Днепр Оперативный. Война".

На кадрах видео можно услышать, как мужчина обвиняет потерпевшего в краже и в том, что тот бросил его на бабки. Женщина, которая снимает факт пыток, называет его "мусорской гнидой" и унижает вербально.

Во время избиения потерпевший просит прощения и уверяет, что исправится.

В СМИ отмечают, что палач, фигурирующий на видео, причастен к кражам кабелей и вырубке лесов. Он много лет занимался так называемым бандитизмом.

По факту преступления открыто два уголовных производства по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 127 (Пытки) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что вопиющий инцидент произошел в октябре 2023 года в Василькове Киевской области. Так, на территории местной гимназии во время учебного процесса мальчика столкнули с высоты и получил многочисленные серьезные травмы.