Сбил человека и выбросил посреди дороги: в Ивано-Франковской области будут судить водителя (фото)

Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы.

18 декабря на объездной дороге в городе Коломыя обнаружено тело мужчины. Им оказался 30-летний житель села Рожнов, Косовского района, которого за день до этого сбили на автомобиле в поселке Заболотов.

На теле мужчины обнаружили телесные повреждения, характерные для наезда автомобиля. Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

Правоохранителям удалось установить, что 18 декабря около 5:00 утра житель Коломыи, управляя автомобилем "Citroen Berlingo", совершил наезд на мужчину, который шел по проезжей части. Сначала водитель с места происшествия скрылся, но позже следователи установили, что он направился к своему месту жительства, где сменил автомобиль на Citroen С3.

Впоследствии водитель вернулся на место происшествия, загрузив тело погибшего в багажник автомобиля и отвез на объездную дорогу города Коломыя, где цинично кинул его на обочине дороги и скрылся.

Полицейские проследили маршрут движения водителя и вскоре обнаружили его по месту жительства. При осмотре изъяты автомобили Citroen Berlingo и Citroen С3 со следами вещества бурого цвета. Мужчина признал свою вину.

Правоохранители задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему подозрения по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) и ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Суд должен избрать меру пресечения. Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы.

Полиция Прикарпатья просит соблюдать правила дорожного движения

"Призываем каждого участника дорожного движения, если произошло дорожно-транспортное происшествие — не оставляйте пострадавших, немедленно звоните медикам и полиции. Помните, оставление без помощи человека, находящегося в опасном для жизни состоянии, является преступлением", — говорится в сообщении.

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