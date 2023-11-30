В Киеве водитель потерял сознание за рулем и протаранил несколько авто: есть погибший

На месте происшествия работали экстренные службы города

Масштабное ДТП произошло в четверг, 30 ноября, в Оболонском районе Киева. Так, неподалеку от торгового центра ТЦ Smart Plaza Obolon столкнулось сразу три легковых автомобиля.

На месте происшествия работали правоохранители и следователи, а также медики скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

Известно, что на проспекте Оболонском водителю Chevrolet внезапно стало плохо за рулем и он потерял сознание. В результате этого неконтролируемый автомобиль врезался в Lexus, а затем и в "Теслу".

Фото Телеграм-канала "ДТП.Киев"

Все транспортные средства получили значительные механические повреждения. Водитель же "Шевроле", к сожалению, скончался на месте происшествия.

Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить следствию. По данному факту проводится расследование.

Примерное место трагедии

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что на Киевщине грузовик насмерть сбил женщину на переходе. На месте ДТП работали медики и правоохранители.

По предварительным данным, женщина лет 40-50 со слуховым аппаратом переходила "зебру", где нет светофоров для пешеходов. В этот момент ее сбил и переехал водитель грузовика.