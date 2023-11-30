В Киеве водитель потерял сознание за рулем и протаранил несколько авто: есть погибший
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На месте происшествия работали экстренные службы города
Масштабное ДТП произошло в четверг, 30 ноября, в Оболонском районе Киева. Так, неподалеку от торгового центра ТЦ Smart Plaza Obolon столкнулось сразу три легковых автомобиля.
На месте происшествия работали правоохранители и следователи, а также медики скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.
Известно, что на проспекте Оболонском водителю Chevrolet внезапно стало плохо за рулем и он потерял сознание. В результате этого неконтролируемый автомобиль врезался в Lexus, а затем и в "Теслу".
Все транспортные средства получили значительные механические повреждения. Водитель же "Шевроле", к сожалению, скончался на месте происшествия.
Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить следствию. По данному факту проводится расследование.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что на Киевщине грузовик насмерть сбил женщину на переходе. На месте ДТП работали медики и правоохранители.
По предварительным данным, женщина лет 40-50 со слуховым аппаратом переходила "зебру", где нет светофоров для пешеходов. В этот момент ее сбил и переехал водитель грузовика.