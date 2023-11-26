Спрыгнул с моста в реку после ссоры с девушкой: в полиции показали кадры спасения мужчины в Днепре

Мужчину доставили в медицинское учреждение

В Днепре мужчина решил свести счеты с жизнью и спрыгнул с моста в воду. Однако благодаря оперативному вмешательству правоохранителей, его удалось спасти.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области в своем telegram-канале, информация о том, что мужчина спрыгнул с Центрального моста, поступила утром 26 ноября.

"Патрульные роты по обслуживанию водных объектов Вячеслав Тригуб, Александр Крохмалюк и Александр Михайличенко сразу направились на служебном катере на место происшествия. В воде под мостом инспекторы увидели держащегося на воде гражданина", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину удалось вытащить из воды и привести в сознание. После этого его доставили в госпиталь.

Информации о его состоянии не сообщается, но на кадрах обнародованных полицейскими видно, что он смог передвигаться самостоятельно. Согласно данным местных telegram-каналов, мужчина пытался свести счеты с жизнью из-за конфликта с девушкой.

Как сообщалось ранее, на днях в Киеве задержали пьяного водителя, который катался по городу, переехал собаку и сбил полицейского, после чего скрылся с места происшествия.

Также мы писали, что в Купянском районе Харьковской области микроавтобус столкнулся с легковушкой и вылетел в кювет. Из-за этого один человек погиб, а еще 18 получили ранения.